Le molestie da parte degli Alpini a Trento

A cura di @ospizio (modificato).

Un articolo di Vice riporta alcune testimonianze di donne che raccontano di aver subito molestie e atti di razzismo in più occasioni durante l’ultima adunata degli Alpini.

Che un evento come l’annuale raduno degli alpini occupi per una settimana le cronache nazionali lascia un po’ stupefatti. Eppure la 91esima adunata, che si è svolta a Trento tra l’11 e il 13 maggio, ha trasformato una città silenziosa e ossessionata dal decoro in quella che molti hanno descritto come una terra dove più o meno tutto era concesso. A patto di essere uomini, bianchi e alpini (o simpatizzanti).