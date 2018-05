Le polemiche sull’adunata degli Alpini a Trento

Su suggerimento di @Ergosfera.

Un articolo della Stampa riporta le polemiche che hanno riguardato la recente novantunesima adunata degli Alpini a Rovereto:

Sei giorni dopo, l’undici maggio, a entrare nel vivo a ventitré chilometri di distanza, con l’accensione della «fiaccola della pace», è la 91a adunata degli Alpini. Ospitata proprio dal capoluogo trentino. Due date ravvicinate che rivelano come da queste parti, ancora oggi, non tutti vedano di buon occhio una città colma di tricolori e soprattutto siano concordi con la data scelta per celebrare il raduno alpino: i cento anni della Grande guerra. Una ricorrenza che coincide con l’entrata del Trentino nel Regno d’Italia.

Una «sofferenza», come recita il volantino che promuove l’appuntamento, che ha spinto i Tirolesi a scendere in piazza in corteo assieme alla «corona della sofferenza» (un’opera d’arte di quattro metri di diametro, con le spine in alluminio) per ricordare le tribolazioni causate dalla Prima guerra mondiale.