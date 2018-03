Le politiche di Theresa May colpiscono i senza dimora

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Su Internazionale, il reportage di Alice Facchini sui senza dimora che vivono nella capitale britannica, contro i quali nel maggio 2016 il governo May ha emanato un provvedimento – qualche mese fa dichiarato illegittimo dalla corte suprema – secondo cui dormire per strada costituirebbe un abuso della libertà di movimento, e questo anche se il fermato dovesse dimostrare di avere un lavoro, una residenza e di essere in regola dal punto di vista fiscale: