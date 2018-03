Le tre crisi della democrazia liberale [EN]

A cura di @Perodatrent (modificato).

Ganesh Sitaraman sul Guardian affronta il problema della crisi odierna delle democrazie liberali usando come strumento le idee presentate da Yascha Mounk in un suo libro di recente pubblicazione, intitolato The people versus democracy. Il successo delle democrazie liberali, spiega Sitaraman, era basato su tre assunti di ordine sociale:

Tutti i cittadini avevano una visione del mondo simile, perché radio, televisioni e giornali erano forme di comunicazioni uniformate e controllate. Questo faceva sì che le notizie fossero presentante all’interno di una visione unificata e, in questo modo, le diverse comunità che compongono le nostre società condividevano una visione basata su quei fatti. Tutti i cittadini credevano di partecipare a una crescita economica condivisa e a una relativa uguaglianza. La crescita economica sostanziale sarebbe, infatti, una novità di un paio di secoli fa e ha portato le persone ad aspettarsi standard di vita sempre crescenti. Questo sarebbe stato particolarmente vero per il secondo dopoguerra, periodo in cui la crescita economica, combinata con una minore disuguaglianza, ha alzato il livello della qualità della vita nelle democrazie liberali in maniera diffusa e generalizzata. Le epoche stabilità delle liberaldemocrazie sono state caratterizzate da popolazioni relativamente omogenee. Per esempio, l’ascesa degli ideali democratici e dissoluzione degli imperi sovranazionali ha portato alla costituzione di stati nazionali più omogenei, come nel caso della frammentazione dell’Impero austro-ungarico.

Nel corso dell’ultima generazione tutte e tre queste assunzioni sono state messe in discussione. Innanzitutto, la comparsa dei social media ha permesso alle persone di sentire solo i fatti e le opinioni che volevano sentire. A questo si è aggiunto il ristagno della crescita economica per una generazione intera, che ha comportato una crescente preoccupazione da parte dei cittadini per i destini dei propri figli. Infine, i flussi migratori si sono intensificati, accendendo preoccupazioni razziali e culturali nelle località che hanno visto un rapido aumento della propria diversità umana.

Immagine da Wikimedia.