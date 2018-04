Stamattina a nord di Tokyo, in Giappone, ha aperto una base militare che funzionerà da comando centrale per l’esercito giapponese, che non dispone di un organo del genere dal 1945. La Costituzione del Giappone vieta al paese di avere un esercito,

The post L’esercito giapponese disporrà per la prima volta dal 1945 di un comando centrale appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo