L’identità nazionale è un’invenzione

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Internazionale ha pubblicato un video del New York Times nel quale in giornalista Max Fisher discute il mito dell’identità nazionale:

“La nazionalità è un concetto molto potente, è uno dei criteri principali che usiamo per definire noi stessi, ma non è sempre stato così”, dice il giornalista Max Fisher del New York Times. “Se ci pensate sentirsi vicini a milioni di estranei sulla base di confini geografici è un’idea molto bizzarra”.