Liegi-Bastogne-Liegi 2018

A cura di @Eugenio Tafazzi.

Alle dieci e un quarto è partita la Liegi-Bastogne-Liegi: 258,5 km, quasi 4000 metri di dislivello.

È la quarta classica monumento dell’anno, l’ultimo appuntamento del trittico delle Ardenne; per alcuni rappresenta la fine della prima parte di stagione, quelli che poi cercheranno il secondo picco di forma in vista del Tour o del Mondiale di Innsbruck, un nome? Nibali. Per altri un viatico particolarmente significativo in vista del Giro.

Altri nomi importanti sono: Valverde e Alaphilippe, secondo e primo mercoledì sul muro di Huy, Kwiatkowski, per dare un risvolto positivo ad una prima parte di stagione della Sky non brillante. Ma occhio all’Astana, reduce da 3 vittorie al Tour of the Alps, e alla Bahrain-Merida: oltre Nibali ci sono Gasparotto (terzo all’Amstel: è decisamente la sua corsa), Pozzovivo (secondo al Tour of the Alps) e i fratelli Izagirre.

Tanti altri nomi e altre considerazioni da fare, quindi: due link di Cicloweb (1–2), l’anteprima di Inrng e il sito ufficiale: www.liege-bastogne-liege.be/.

A proposito di Tour of the Alps, Inrng in questo articolo parla del sito web davvero ben fatto e fruibile: è per ragioni turistiche? Può essere, ma allora perché non è imitato anche da, per esempio, il Giro d’Italia?