A cura di @GiMa (modificato).

Come riporta un articolo pubblicato su Quarz, la crescita degli interventi di trapianto di capelli in Turchia ha portato a nuovo turismo e ad un mini boom economico a Istanbul. Tuttavia, il settore non è esente da problemi, in particolare per la salute dei pazienti e le condizioni di lavoro dei molti rifugiati che vengono assunti dai nuovi centri aperti recentemente.

Immagine da Wikimedia.