La Nazionale di rugby ha perso 34-17 contro la Francia nel primo incontro della terza giornata del Sei Nazioni 2018. Al Velodrome di Marsiglia l’Italia è stata in partita per un tempo, concluso sul punteggio di 11-7 per la Francia.

Fonte: il Post Sport