Lo scacchiere economico russo, con un occhio all’Italia

Su suggerimento di @Giovanni.

I recenti sommovimenti politici in Armenia hanno portato alla ribalta, interferendovi in chiave anti-russa, il progetto di unione economica eurasiatica (Uee) attraverso la quale Putin conta di affrontare la concorrenza della Cina in Asia centrale. Di questo ampio progetto parla Eleonora Tafuro Ambrosetti per ISPI, ma la politica economica di Mosca non si limita a questo. Un altro articolo di ISPI spiega come e quanto le industrie straniere, anche italiane, abbiano investito in Russia negli ultimi anni, e come l’economia russa abbia fatto fronte alle sanzioni con la import substitution.

Gli altri cardini della politica estera ed industriale della Russia rimangono poi le fonti di energia e le infrastrutture relative.

(Qui un riepilogo di tutti gli articoli dell’ISPI con in più una nota sulla sanità russa)

Immagine: Mikhail Nesterov, Il boiardo Druzhina Andreyevich Morozov davati ad Ivan il Terribile, 1885, dettaglio