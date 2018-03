Lo spot per le macchine che ne dimostrò la dannosità [EN]

15 anni fa la Saturn commissionò uno spot pubblicitario senza automobili per segnalare come all’azienda importasse, più che delle macchine stesse, delle persone che le guidano.

Secondo un articolo comparo su Curbed, Ora quello spot si rivela per quel che è: la dimostrazione del fatto che le automobili private sono più un danno che una risorsa per le città e per chi ci vive.

Nelle parole di Alessia Walker:

From a purely spatial perspective, it’s not easy for ads to make a case for cars in cities. Even when ads try to illustrate the benefits of ride-sharing or ride-hailing, they don’t succeed, because the ads still show how much space is lost to cars.