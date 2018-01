Lo Stato dell’Unione #1: Chi comanda in Europa?

Su suggerimento di @Yoghi.

Non esiste una sola Europa, ma tre diverse. E anche molte di più, tra banche, corti di giustizia e lobby di vario genere. In questa prima puntata de Lo Stato dell’Unione, una nuova produzione di Piano P, Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello spiegano cosa sono e come funzionano queste istituzioni differenti. Raccontano chi le dirige, chi sono Jean-Claude Juncker e Federica Mogherini, Antonio Tajani e Donald Tusk – nomi a cui abbiamo ormai fatto l’abitudine ma che continuiamo a considerare come entità astratte.