Lo Stato dell’Unione #2: Un passaporto per la Brexit

A cura di @fedrik

“l 23 giugno 2016 la maggioranza dei cittadini britannici ha votato a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Come si è arrivati a quel referendum e soprattutto a che punto siamo oggi con la Brexit? Come procedono le trattative? Quali garanzie avranno i cittadini europei e come potrebbero essere le future relazioni tra l’Europa e la Gran Bretagna?”