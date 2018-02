Lo Stato dell’Unione #3: il Trono di Draghi

A cura di @fedrik.

Eccoci alla terza puntata del nuovo podcast prodotto da PianoP con la collaborazione dell’Istituto Einstein di Studi Internazionali, questi gli argomenti:

Dalla nascita dell’Euro a oggi, Mario Draghi è stato il presidente più popolare e allo stesso tempo dibattuto che la Banca Centrale Europea (BCE) abbia avuto. Tra bassi tassi di interesse, Quantitative Easing, un’attenzione particolare per la comunicazione e la famosa frase “Whatever It Takes” (“Faremo qualsiasi cosa per salvare l’Euro, e sarà abbastanza”), vi portiamo a Francoforte per raccontarvi quali effetti hanno avuto le politiche monetarie espansive di Draghi sugli Stati e sui cittadini della Zona Euro e cosa possiamo aspettarci se, alla fine del suo mandato, dovesse subentrare un “falco” alla guida della BCE.