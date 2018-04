Lo studio della NASEM sugli effetti della cannabis

Su suggerimento di @Yoghi.

Un articolo di Business Insider Italia riassume le conclusioni di un recente studio sugli effetti della Cannabis condotto dall’Accademia Nazionale degli Stati Uniti, la NASEM:

La commissione che ha redatto la relazione, che rappresenta le migliori università del Paese, ha preso in considerazione per la sua analisi oltre 10.000 studi, dai quali ha tratto quasi 100 conclusioni. La relazione rivela soprattutto quanto ancora non sappiamo, ma è comunque sorprendente vedere quanto sappiamo su alcuni effetti terapeutici della cannabis.