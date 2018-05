L’ortolano – La più crudele golosità del sud-ovest francese

A cura di @GiMa.

Sul sito Cognac e Cotognata si parla dell’ortolano, un passero che nella Francia sud-occidentale viene tradizionalmente catturato, nutrito a forza alla maniera delle oche da foie gras e infine affogato nell’armagnac.

È recente [2014] il pressing sul parlamento francese dei blasonatissimi e pluri-stellati chef Alain Ducasse, Michel Guérard, Jean Coussau e Alain Dutournier perché tolga il divieto di cattura – almeno per una settimana all’anno – dei poveri volatili migratori, oggetto di salvaguardia in tutta Europa: i francesi a casa loro ne hanno fatto quasi estinguere la specie a forza di mangiarseli; in tutto il Paese si stima che nidifichino a malapena una o due decine di migliaia di coppie. Il bando UE dura dal 1979, ma in Francia è stato introdotto solo dal 1999, dopo la minaccia di una salata multa comunitaria.