Ma è vero che gli italiani non hanno i soldi per curarsi? Ecco come stanno veramente le cose

A cura di @Perodatrent (modificato).

Come riportato da un articolo comparso su Quotidiano Sanità, alcune indagini condotte negli ultimi anni hanno rivelato che un numero allarmante di cittadini italiani rinunciano alle cure mediche per mancanza di soldi. Tuttavia, uno studio ISTAT oggi ridimensiona di molto i quei dati, delineando una situazione meno grave:

A rinunciare ad almeno una prestazione sanitaria (incluse quelle psicologiche) per diverse ragioni (non solo economiche, quindi) è infatti in media il 12% degli italiani, vale a dire circa 6 milioni. Considerando che, sottolinea, l’Istat stesso, rinunciare a una sola prestazione non vuole certo dire rinunciare a curarsi.

Analizzando invece le sole rinunce per questioni economiche (per visite ed esami medici) la percentuale scende al 7% in media, vale a dire circa 3,6 milioni di persone, mentre si conferma la maggior rinuncia per ragioni di reddito alle cure odontoiatriche, riferita – sempre “soggettivamente” – come precisa al’Istat – in media dal 7,9% dei residenti, poco più di 4 milioni di persone, quindi.

Ai farmaci prescritti invece avrebbero rinunciato secondo la rilevazione Istat il 4,4% in media della popolazione, poco più di 2,3 milioni.