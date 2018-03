Ma quanto inquina davvero un’auto elettrica? A volte più del diesel

Su suggerimento di @Arlend.

Un articolo pubblicato su Repubblica Motori riprende uno studio pubblicato sul Journal of Industrial Ecology in cui sono state prese in considerazione le emissioni dell’intero ciclo di produzione:

In pratica è stata calcolata l’equivalente della CO2 emessa nell’intero ciclo di funzionamento dei veicoli, comprendendo sia la fabbricazione degli stessi che la produzione dell’energia con cui vengono fatti funzionare. E si arriva così alle conclusioni. Ossia che solo in pochissime nazioni al mondo (Paraguay, Islanda, Svezia, Brasile e Francia) il livello di CO2 equivalente in g/km resta compreso tra 70 e 93 – per effetto della tipologia di produzione dell’elettricità: idroelettrica, geotermica o nucleare – mentre già nel Canada si sale per gli EV a 115 g/km di CO2, con Spagna a 146 e Russia a 155.

Immagine da Maxpixels.