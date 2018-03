May su Brexit: libertà di movimento, Corte Europea, merci

A cura di @Ergonomico (modificato).

La Stampa riporta alcune dichiarazioni di Theresa May sulla Brexit, in particolare sulla libertà di movimento, frontiere, Corte Europea e merci:

Theresa May illustra i cinque principi che dovrebbero regolare i nuovi rapporti commerciali tra Regno Unito e Unione Europea. Per prima cosa, ha detto la premier nel discorso che sta tenendo alla Mansion House, a Londra, dovranno esserci «impegni reciproci e vincolanti per garantire una concorrenza equa e aperta».