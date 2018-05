Melania Trump, moglie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha subito stamattina un’operazione chirurgica a un rene, ed è probabile che rimarrà in ospedale per il resto della settimana. Lo ha fatto sapere la Casa Bianca in un comunicato:

The post Melania Trump è stata operata a un rene, rimarrà in ospedale per qualche giorno appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo