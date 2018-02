A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Su Il Tascabile, un articolo della giornalista freelance Cristina Marconi sul tema della povertà e delle disuguaglianze nel Regno Unito. Secondo Marconi il ritorno di questo tema in cima all’agenda politica britannica si deve sostanzialmente a due eventi: il referendum sulla Brexit e l’incendio della Grenfell Tower:

Basta guardare la città: nei vuoti lasciati dalle bombe tedesche nella seconda guerra mondiale sono sorte case popolari, e non conta che siano a Chelsea o in periferia, a Londra più ancora che nel resto del paese i poveri e i ricchi vivono molto spesso fianco a fianco. Molto poveri, molto ricchi. Tanto non ci si mischia, le vite scorrono separate anche quando si incrociano ogni giorno per strada e la capacità britannica di mantenere, più che tetti, pareti di cristallo è fortissima, inossidabile: le scuole sono diverse, gli accenti inconfondibili, l’aspetto fisico segnato da quello che si mangia e che si è mangiato nei secoli. Contrasti che a livello nazionale sono distribuiti in maniera più uniforme – un sudest ricco e produttivo, un nord deindustrializzato e depresso – e ai quali nessuno prestava un’attenzione urgente fino a quando due eventi hanno portato il tema della povertà e delle disuguaglianze nel Regno Unito in cima all’agenda politica: il referendum sulla Brexit il 23 giugno 2016 e l’incendio della Grenfell Tower poco meno di un anno dopo, il 14 giugno 2017.