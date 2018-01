Muore a 95 anni Kenichi Yamamoto, leader dei “47 Ronin” di Mazda [EN]

A cura di @Ben Reilly.

Il 20 Dicembre 2017, all’età di 95 anni, si è spento Kenichi Yamamoto. Sebbene pochi riconoscano questo nome, Yamamoto è una leggenda dell’industria automobilistica giapponese e mondiale. Japanese Nostalgic Car e Jalopnik dedicano a questo importante personaggio due lunghi articoli ricchi di curiosità.

Cresciuto a Hiroshima, si laureò a Tokyo e trovò lavoro presso la Kawanishi Aircraft Company. Dopo aver perso la casa della sua infanzia e la sorella minore nell’esplosione dell’ordigno nucleare dell’agosto 1945, decide rientrare nella devastata città di Hiroshima e trova impiego presso il piccolo costruttore di trasmissioni Toyo Kogyo, che poi diventerà Mazda.

Qui, agli esordi della sua carriera, grazie alla sua Cosmo e alla convinzione nello sviluppare il motore rotativo (il Wankel) per autotrazione, assicurò alla nascente Mazda il supporto del Minisitero dell’Industria e del Commercio Internazionale, dando così un futuro indipendente al piccolo Costruttore di Hiroshima.

The Ministry of International Trade and Industry directed Japan’s economic development in the postwar period. Its agenda specified that Toyota, Nissan and Isuzu – not Toyo Kogyo – were to be Japan’s carmakers. Those companies not on the A-list were vulnerable because, without MITI’s support, bank financing would be iffy if not impossible to obtain.

So Yamamoto’s rotary engine became a showcase. See what good technology we have, he and Matsuda argued. The Mazda brand stands for good engineering. We deserve a chance. Don’t let this brand die.