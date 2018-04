Natalie Portman ha rifiutato di ricevere un premio in Israele, citando implicitamente la reazione dell’esercito israeliano a Gaza

L’attrice statunitense Natalie Portman ha fatto sapere che non parteciperà alla cerimonia dei Genesis Prize, definiti da alcuni giornali israeliani “il Nobel per le persone di discendenza ebraica”, citando implicitamente la reazione dell’esercito israeliano alle proteste in corso a Gaza.

Fonte: il Post Cultura