Nava e l’anno zero della Consob: “Dobbiamo risvegliare il risparmio”

Per la Consob è l’anno zero, dunque un’opportunità per ricominciare. Mario Nava, da tre giorni presidente della Commissione di Borsa, ne è consapevole, tanto da avere già in mente un piano preciso per capovolgere l’onere della missione: «Dobbiamo diventare un’autorità di mercato che aiuti le aziende e le accompagni a seguire le regole e a crescere, senza essere solo un tribunale che giudica a cose fatte, con un approccio giustizialista e punitivo».