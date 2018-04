Su suggerimento di @Yoghi.

L’inviato del Sole 24 Ore Roberto Galullo è andato in Calabria per raccontare il fenomeno delle vacche sacre della ‘ndrangheta, mandrie di bovini vaganti diventate un simbolo di intangibilità per le cosche, contro cui si è mossa la prefettura di Reggio Calabria.

