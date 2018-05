Nellie Bly, la piu grande giornalista d’inchiesta di tutti i tempi

A cura di GiMa

Rai4 ripercorre in un documentario la storia di Nellie Bly, pseudonimo di Elizabeth Jane Cochran, pioniera del giornalismo d’inchiesta, capace di farsi rinchiudere in un manicomio per descriverne le terrificanti condizioni degli internati, di farsi passare per prostituta per descrivere la vita nelle case delle “donne perdute”, fino a fare il giro del mondo in 72 giorni, battendo non solo il personaggio del libro di Jules Verne, ma anche l’altra giornalista con cui gareggiava.

Lo scrittore Nicola Attadio ne ha scritto una biografia:”Dove Nasce il Vento” e anche Google l’ha ricordata in un doodle.

Per maggiori informazioni riguardo Nellie, e’ possibile trovarle sul sito ufficiale a lei dedicato

Immagine: H. J. Myers dalla Library of Congress