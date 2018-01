Noch 4 Jahre? #36: Il giorno più lungo di Martin Schulz

Su suggerimento di @Ghiaccio

La nuova puntata della newsletter sulla politica tedesca curata da Edoardo Toniolatti racconta il congresso della SPD dello scorso 21 gennaio, in cui è stata approvata la bozza dell’accordo con l’Unione di Angela Merkel per una nuova grande coalizione.

Dalla mattina di venerdì 12, quando è stato diffuso il testo dell’accordo, la tensione è andata via via alzandosi fra i socialdemocratici. Ci si aspettava di più dall’esito dei colloqui esplorativi, a giudizio di molti troppo sbilanciato a favore dell’Union su alcune questioni cruciali, e la delusione montante lasciava prevedere un congresso decisamente movimentato. Nella settimana a sua disposizione per far digerire l’accordo al partito Martin Schulz ha viaggiato parecchio, soprattutto in un Land di importanza fondamentale come la Renania Settentrionale-Vestfalia – potente feudo socialdemocratico che però ha visto a maggio scorso la vittoria del candidato CDU alle elezioni locali; ma anche gli avversari della nuova Grosse Koalition non sono stati con le mani in mano, soprattutto quello che in queste settimane è emerso come il capofila degli oppositori, il leader degli Jusos (l’organizzazione giovanile) Kevin Kühnert. E naturalmente i loro interventi erano i due momenti più attesi del congresso di domenica 21.