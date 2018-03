Noch 4 Jahre? #40, ultima puntata: Il Merkel IV e il futuro della Germania

Su suggerimento di @pinaz81.

Ultima puntata di #N4J, la newsletter di Edoardo Toniolatti dalla e sulla Germania, che da novembre 2016 ha raccontato la campagna elettorale e il lungo processo di formazione del governo, che si è recentemente concluso.

In questa puntata, ln cronache sull’insediamento di Angela Merkel e sull’ufficializzazione degli ultimi 6 ministri in quota SPD, ma anche una lunga panoramica sugli scenari futuri in relazione ai rapporti di forza all’interno della coalizione, del clima politico e dei sondaggi (anche in funzione delle prossime importanti elezioni d’autunno in Baviera).

E tra le varie bonus track a corollario: “cose che non succedono solo in Italia”, che prende origine da questo tweet.

Immagine da pexels