Non solo Roma: Il Grand Tour del Vicenza in Coppa delle Coppe

Il calcio italiano, oltre ai recenti successi romanisti, ci ha regalato anche in passato gloriosi esempi di successo, piccoli Davide che hanno fatto tremare grandi Golia. Oggi il Vicenza è fallito è quella società non esiste più, ma vent’anni fa, nel 1998, con un allenatore schivo, una squadra organizzatissima e un Toro sgraziato in attacco, ha sfiorato un’impresa, raccontata in un articolo sull’Ultimo Uomo.

Immagine da Wikimedia.