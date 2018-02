OGM, la grande Paura

A cura di @Ogeid3 e @Space Tractor.

In un articolo pubblicato sul sito Italia unita per la scienza e tratto dalla presentazione al Darwin Day 2018 al Museo di Storia Naturale di Milano, Stefano Bertacchi traccia una piccola cronistoria delle paure che albergano nella rete riguardo gli OGM attualmente coltivati:

Gli OGM sono una delle tematiche particolarmente calde, sopratutto in Italia, e, come spesso accade, anche in questo caso la disinformazione è un grande classico. Questo fatto non fa altro che aumentare l’alone di mistero e i dubbi riguardo gli OGM: per questo motivo affronterò le questioni principali, le bufale più diffuse e le applicazioni connesse agli Organismi Geneticamente Modificati.