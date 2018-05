Perché gli autobus prendono fuoco?

A cura di @werner58.

All’indomani dello spettacolare incendio di un autobus a Roma, il sito per appassionati di ferrovie (e trasporto pubblico in genere) CityRailways pubblica una dettagliata analisi di questo tipo di eventi, in Italia e altrove. Si evince in primo luogo un diretto collegamento col livello di manutenzione preventiva, ma anche gli impianti necessari a rispettare le moderne norme antinquinamento hanno effetti paradossali (maggiore complicazione=maggiore rischio).

“bus fire” by Barry Skeates is licensed under CC BY 2.0