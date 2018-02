Perché gli Stati Uniti non fanno niente sulle armi

A cura di @Giulio Cesare (modificato).

Un articolo pubblicato su Internazionale parla della diffusione delle armi da fuoco tra i civili e di cosa comporta nella società statunitense. L’autore spiega che che la diffusione delle armi tra la popolazione statunitense è in calo dagli anni novanta e che le armi sono per lo più diffuse tra persone mature o addirittura anziani e benestanti, più tra i bianchi che non tra le minoranze etniche.

Immagine da Wikimedia.