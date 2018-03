Perché l’Occidente si è sviluppato così tanto e il Medio Oriente no? [EN]

A cura di @Carlton Banks (modificato).

In un post su Medium, Tarek Amr recensisce il libro Rulers, Religion and Riches di Jared Rubin, nel quale si analizzano le possibili cause della Grande Divergenza, ossia la comparsa e l’ampliamento di un considerevole divario in termini di crescita e sviluppo tra Occidente e il resto del mondo. In paricolare, Amr si concentra sul confronto tra Occidente e Medio Oriente:

Why did a region that was so far ahead for so long ultimately fall behind? Why did the Industrial Revolution begin in Great Britain instead of, say, the Ottoman Empire?