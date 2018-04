Piano da un miliardo per collegare i porti alla rete ferroviaria

Su suggerimento di @Yoghi.

Il Sole 24 Ore racconta il “progetto ultimo miglio” di Rete ferroviaria italiana, che mira a mettere fine a un problema strutturale e di lungo corso dei porti italiani.

Stiamo parlando dei progetti avviati da Rete ferroviaria italiana (Rfi, gruppo FS Italiane), con il sostegno del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), per potenziare i collegamenti della rete ferroviaria nazionale con porti, interporti, terminali e piattaforme logistiche. Un investimento in infrastrutture per circa un miliardo di euro, in piena linea con il programma strategico del Mit “Connettere l’Italia”, che va sommato ai quattro miliardi previsti per gli interventi dedicati al trasporto merci.