Prodi: Renzi lavora per l’unità del Centrosinistra, LeU no

A cura di @pigtr.

Romano Prodi è stato contattato dalla rivista online Affari Italiani per alcune domande sulla posizione nelle contrapposizione tra Liberi e Uguali e Partito Democratico:

“Liberi e Uguali – afferma Prodi – non è per l’unità del Centrosinistra. Punto”. E invece Renzi sì? “Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l’unità del Centrosinistra”. Invece Grasso, D’Alema e Bersani no? “In questo momento non sono per l’unità del Centrosinistra. Punto”.