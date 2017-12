Proiezioni sulla crescita della popolazione musulmana in Europa [EN]

A cura di @wenxuanchen (modificato).

Un articolo del Pew research center cerca di fare delle proiezioni sulla popolazione musulmana in Europa nel 2050, modellando diversi scenari basandosi su tre livelli diversi di immigrazione e sulla fertilità femminile:

Negli anni recenti, il continente europeo ha conosciuto un aumento di richieste d’asilo provenienti sopratutto dalla Siria e altri paesi a maggioranza musulmana. Questa ondata migratoria ha suscitato polemiche e dibattiti sulla sicurezza e l’immigrazione in molti paesi europei, sollevando domande sul numeri attuali e futuri dei musulmani in Europa.

Per vedere come le dimensioni della popolazione musulmana in Europa potrebbero cambiare, il Pew Research Center presenta delle stime su come potrebbe evolversi a seconda dell’immigrazione. Non è di certo possibile prevedere cosa succederà,ma si può avere una proiezione su cosa può accadere sotto determinate circostanze.

In tutti e tre gli scenari, comunque, la percentuale di popolazione musulmana è destinata ad aumentare entro il 2050, per via della maggiore fertilità e della più bassa età media rispetto alla popolazione nel suo complesso:

In un scenario ”zero immigrazione” essi passerebbero dal 4,9% al 7,4%

In un scenario ”immigrazione media” passerebbero al 11,2%

In un scenario ”alta immigrazione” passerebbero al 14%.

Immagine da Wikimedia.