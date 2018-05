Purple Drank, i rapper italiani e il cocktail a base di codeina

su suggerimento di @Hobomojo.

Questo articolo di Noisey indaga le origini di un cocktail a base di codeina e sprite diffusosi nell’ambiente trap e hip-hop dal 2000 in poi, e più recentemente anche in Italia (un pezzo di Sfera Ebbasta sul tema).

Si tratta di uno stupefacente tecnicamente legale e facilmente reperibile in farmacia. La codeina, infatti, è un alcaloide presente anche in banalissimi sciroppi per la tosse, come Tachidol o Co-Efferalgan.

Di solito per rispondere alla domanda cosa c’è dietro l’ossessione per una drogabasterebbe rispondere la droga, ma quando ti accorgi che in Italia insieme alla trap è diventato di moda un cocktail fatto di gazosa e codeina, allora ti chiedi se anche le droghe seguono qualche strana dinamica sconosciuta agli stupidi che si fanno ancora le cannette sul balcone.

Immagine: Stickpen per Commons Wikipedia, in public domain