Qualche storia dalle primarie di midterm

A cura di @cocomeraio.

In vista delle elezioni di midterm di novembre, Democratici e Repubblicani stanno scegliendo tramite primarie i candidati per la camera dei rappresentanti e in qualche caso per senatori e governatori. Martedì 8 maggio probabilmente si è conclusa la parabola politica di Dennis Kuchinich che ha perso nettamente le primarie democratiche per diventare il candidato governatore dell’Ohio ma non è stata l’unica storia interessante.

Il sito Think progress ne ha raccolte altre: il democratico pro insegnanti e pro armi, una delle donne che accusano Trump di molestie, l’ex giocatore NFL e un potente repubblicano che si è tolto un sassolino dalla scarpa.