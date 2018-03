Quanto ci costerebbero le promesse elettorali dei partiti? Il fact-checking di Cottarelli

Su suggerimento di @pinaz81.

L’Osservatorio sui conti statali della Cattolica, ha consegnato un report dettagliato al ministero dell’Interno. Chi promette di più, cosa, e quanto graverebbe sui conti.

Ne parla in sintesi questo articolo di AGI, mentre sul sito dell’Osservatorio è possibile approfondire nel dettaglio le proposte, per singola coalizione e voce di spesa, e consultare i commenti nel merito di ogni proposta che riguardi la finanza pubblica per le principali coalizoni:

Immagine di pinaz81