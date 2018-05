Quarant’anni dalla legge Basaglia: memorie dall’invisibile

Su suggerimento di @frigo.

Il 13 maggio passato è ricorso il quarantennale della legge 180, la “Legge Basaglia” che ha chiuso i manicomi e restituito la libertà ai pazienti che ci vivevano in regime di vera e propria segregazione.

L’ultimo primario di quello di Voghera, Dino Sforzini, racconta la sua esperienza in un’intervista a Vice

“Ho perso parecchie notti per le preoccupazioni di questo cambiamento epocale che tuttavia condivido senza nessun rimpianto. Però come spesso accade in Italia si fa prima la legge, poi per gli strumenti si vedrà.”