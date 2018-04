A cura di @TheKaspa.

Atlas Obscura racconta la storia di tre mucche, di cui una incinta, al seguito della spedizione in Antartide dell’ammiraglio Richard Evelyn Byrd nel 1933. Imbarcate sia come fonte di latte, sia come trovata pubblicitaria per l’iniziativa, le tre mucche diedero un contributo notevole alla leggenda della Seconda Spedizione Antartica di Byrd.

Immagine da Wikimedia.