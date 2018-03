Racconto di due Italie

A cura di @Lowresolution.

In un articolo su Politico, poi ripreso e esteso su La Voce, Tito Boeri analizza l’impasse politica tra due Italie rappresentate da Lega e M5S. Secondo il presidente dell’INPS, i due movimenti populisti forniscono due risposte opposte e incompatibili ai propri blocchi elettorali: meno tasse per i lavoratori e i pensionati del nord, più assistenza per i disoccupati del meridione.

Il reddito di cittadinanza dei 5 stelle ha fatto breccia tra i disoccupati, che in larga misura sono concentrati al Sud. La flat tax della Lega favorisce i lavoratori e i pensionati del Nord, dove i salari e le pensioni sono più alti in termini nominali rispetto al Sud, ma comprano meno che nel Mezzogiorno perché il costo della vita è molto più alto.

La flat tax è attraente nelle regioni con redditi nominali più alti e un elevato costo della vita.

I due partiti si trovano dunque in una situazione di impasse.

Nella seconda parte dell’articolo Boeri fornisce la sua spiegazione per il divario tra nord e sud: al nord gli stipendi sono troppo bassi e al sud sono troppo alti.