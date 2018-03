Radio Birikina è la radio più buongiornista d’Italia

A cura di @Brisso.

Radio Birikina, emittente del nord italia, tra dediche, musica e buongiorno caffè si è ritagliata una nicchia nell’etere radiofonico italiano. Questo articolo, con toni semi seri, ne traccia un profilo:

Le due parole fondamentali per capire Radio Birikina sono “ottimismo” e “condivisione”. Fondata nel 1989 a Castelfranco Veneto dal DJ e imprenditore locale Roberto Zanella, nasce come idea di un grande ascolto collettivo: “Birikina, il juke box anni 60 dove la monetina è stata sostituita da una telefonata, dove ognuno può ascoltare e presentare la sua canzone del cuore con il servizio di segreteria telefonica”, dichiara teneramente il suo sito ufficiale. Vuole essere un porto sicuro, Birikina, a cui attraccare nel momento in cui il cuore decide che ha bisogno di prendersi una pausa dalle incertezze del mondo contemporaneo.