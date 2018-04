Renzi è tornato (di nuovo)

A cura di @hj.

Davide De Luca dice la sua sul rientro di Matteo Renzi nella scena politica italiana e sulla sua proposta di governo Cinque Stelle-Partito Democratico-Lega per dare al paese una nuova riforma costituzionale e una legge elettorale con “una qualche forma di “spareggio elettorale”, che sia tra coalizioni (come quello già bocciato dalla Corte Costituzionale), o tra candidati, come potrebbe nascere dalla riforma della Costituzione che ha proposto.“