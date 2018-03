Restaurata la tomba di Michelangelo

A cura di @Gu!.

Sei mesi fa l’Opera di Santa Croce lanciò un appello per completare l’intervento di restauro e ripulitura della tomba monumentale e della pala dell’altare Buonarroti, entrambe opere di Giorgio Vasari.

Hanno risposto più di 100 donatori di 12 paesi diversi, tutti legati dalla passione per Michelangelo e per Firenze, che insieme hanno raccolto i fondi necessari:

Oltre 100 donatori di 12 diversi paesi del mondo – dalla Norvegia all’Australia, con una netta prevalenza degli USA – hanno risposto all’appello lanciato dall’Opera di Santa Croce lo scorso settembre, fornendo in brevissimo tempo i fondi necessari a completare l’intervento di restauro e ripulitura delle superfici del sepolcro, dell’Altare Buonarroti e della sua pala raffigurante Cristo che per la via del Calvario incontra la Veronica.

Sarà proprio quest’ultima la protagonista della seconda tappa dei lavori: danneggiata dall’alluvione del 1966 e in critico stato di conservazione, tornerà nuova il prossimo autunno, rendendo finalmente leggibile nell’insieme il complesso progettato da Vasari.

Immagine da Wikimedia.