Riscoprire Stanislaw Lem [EN+IT]

Moltissime persone ignorano chi sia Stanislaw Lem; un numero molto più piccolo, ma ancora troppo consistente, lo conosce solo come “autore di Solaris”.

In parte ha sempre scontato il fatto che – per mancanza di meglio – le sue opere sono state sempre catalogate come “Fantascienza” (anche se spesso è più vicino al Calvino di Le cosmicomiche che ad Asimov o altri autori dello stesso periodo).

In parte, come spiega anche l’autore di questo articolo su IntelArt, sconta la difficile reperibilità delle traduzioni (ma questo vale forse soprattutto per il mercato Americano – Lem era Polacco, e negli anni ’60 probabilmente in America non c’era molto mercato per gli autori d’oltrecortina).

L’autore si sofferma soprattutto sulla raccolta di saggi Summa Technologiae – e sulla stupefacente attualità delle “previsioni” in essa contenute (il libro è del 1964): in particolare partendo dalle proprie conoscenze di Fisica, Cibernetica e Biologia e, applicando semplicemente la logica, Lem giunse a descrivere con 50 anni di anticipo quella che ora viene identificata come Technological Singularity.

Un recente articolo de Il Tascabile prende spunto da un altro breve romanzo, Golem XVI, per parlare dell’autore polacco.

Un altro suggerimento di lettura è relativo a Cyberiade – la cui più recente traduzione Italiana fu l’ultimo lavoro di Riccardo Valla.

