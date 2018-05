Rivoluzionare il passato: nuove prospettive sulla preistoria [EN]

A cura di @Werner58.

Gli antropologi David Graeber (già noto per “Debito: i primi 5000 anni”) e David Wengrow hanno un problema con il “modello standard” della preistoria accettato dai più, secondo cui l’esistenza sempre uguale a sé stessa di piccole bande di cacciatori-raccoglitori fu sconvolta (circa ottomila anni fa?) dall’invenzione dell’agricoltura, che portò con se tutto il bene e tutto il male della civiltà. A quanto risulta dai più recenti scavi archeologici, questa teoria è semplicemente sbagliata e riduttiva, e il nostro passato ancestrale è stato molto meno lineare.

Soprattutto, i due David non sopportano che molti autori, tra cui ad esempio Jared Diamond, utilizzino dati scientifici obsoleti per fare della cattiva filosofia sulla società umana:

Modern authors have a tendency to use prehistory as a canvas for working out philosophical problems: are humans fundamentally good or evil, cooperative or competitive, egalitarian or hierarchical? As a result, they also tend to write as if for 95% of our species history, human societies were all much the same. But even 40,000 years is a very, very long period of time.

It seems inherently likely, and the evidence confirms, that those same pioneering humans who colonised much of the planet also experimented with an enormous variety of social arrangements.