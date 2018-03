Roberto Burioni: «Quella volta in cui un idraulico mi ha insegnato che bisogna studiare»

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Su Rolling Stone, l’intervista di Selvaggia Lucarelli a Roberto Burioni:

In rete esistono solo due blastatori professionisti, due autentici fuoriclasse della meravigliosa arte dello zittire perentoriamente e con classe: il primo è Enrico Mentana, il secondo- e non per ordine di autorevolezza- è il medico Roberto Burioni. Famoso per i suoi match virtuali con i no-vax, divenuto un fenomeno virale grazie al suo slogan “la scienza non è democratica”, Roberto Burioni è una sorta di leader della rete. Amato, detestato, considerato un faro della scienza dai fan e uno spocchioso trombone dai detrattori, è stato a lungo corteggiato dal Pd che ha tentato, senza successo, di candidarlo alle ultime elezioni.