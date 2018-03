A cura di @Il Triste.

Uno scritto di Pietro Minto su “The Towner” in cui si parla di Rovigo e dintorni. Articolo abbastanza generico e che probabilmente fa poco per andare oltre gli stereotipi che descrivono il Polesine come un’area depressa ed isolata, di scarso interesse; può essere comunque utile per creare spunti di discussione su una zona poco nota d’Italia e condividere le esperienze di chi la conosce meglio.

