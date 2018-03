A cura di @Uqbal.

Il M5S ha proposto come ministro dell’Istruzione-ombra Salvatore Giuliano, il quale però non sembra d’accordo ad abolire la Buona Scuola, come proposto dal Movimento.

Salvatore Giuliano è noto come dirigente scolastico particolarmente attento all’innovazione, con iniziative come i libri di testo autoprodotti, la scuola con orario d’entrata alle 10 e altre ancora.

